Obra de proximidade nos Terreiros concluída

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, visitou, esta manhã, a conclusão da obra de alargamento de uma vereda na zona dos Terreiros.

Esta era uma zona que carecia de obras de requalificação, sobretudo a nível da acessibilidade.

Ricardo Nascimento reconhece a importância desta vereda e assegura que "a nova via responde às necessidades dos residentes, facilitando também na questão da acessibilidade dos bombeiros e outros serviços, melhorando o dia a dia de quem lá vive”.

A obra, com cerca de 100 metros, é o resultado de um investimento de cerca 150 mil euros por parte da autarquia.

O executivo de Ricardo Nascimento visitou ainda outra obra no Lugar da Serra. Esta pequena obra de proximidade executada por administração directa pretende melhorar e adaptar as acessibilidades para que os moradores com mobilidade reduzida possam deslocar-se de forma autónoma o que, até este momento, não é possível uma vez que o percurso tem várias escadas.

As duas intervenções foram prioridade, como resposta às necessidades dos residentes e pelos benefícios que trazem à população.

"A câmara pretende, dentro das possibilidades, continuar a apostar em outras obras de proximidade que contribuam para o desenvolvimento do município e para a qualidade de vida da população", diz o comunicado enviado pela Câmara da Ribeira Brava.