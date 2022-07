Atletas do Clube de Golf Santo da Serra pontuam para o ranking nacional

A comitiva de golfistas juniores madeirenses do Clube de Golf Santo da Serra (CGSS) participou, no passado fim-de-semana, no campo de golfe de PAR 72 – Santo Estevão, no 4.º torneio do Circuito Drive Tour -Campeonato Nacional de Jovens.

O torneio contou com os atletas Francisco Gouveia sub-24; Ricardo Camacho e Ilaria Catania no escalão sub-18; Henrique São Marcos dos Reis e Tomás Fortes Sousa (sub-16); André Gonçalves e Marcelo Gaspar (sub-14); Carlota Braz Gil (sub-10),

No mesmo percurso, decorreu o Campeonato Nacional de Jovens sub-10.

Este foi um fim-de-semana cheio de emoções para a golfista sub-10 do Clube de Golf Santo da Serra. Com +14 pancadas do par do campo ficou na 3.ª posição com as mesmas pancadas da recém vice-campeã nacional, traída apenas por 1 pancada no desempate dos últimos 6 buracos.

Os restantes golfistas madeirenses tiveram resultados discretos, todavia, todos conseguiram pontuar para o ranking nacional: Sub-18 - Ricardo Camacho 14.º, Ilaria Catania 6.º; sub-16 – Henrique Reis e Tomás Sousa empatados na 18.ª posição; sub-14 André Gonçalves 18.º e Marcelo Gaspar 20.º.