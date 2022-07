Prova final e exames nacionais da 2.ª fase decorreram hoje

Realizaram-se hoje, 22 de Julho, a prova final de Português do 9.º ano de escolaridade do ensino básico e os exames nacionais de Geografia A e de História da Cultura e das Artes, do 11.º ano de escolaridade, e de Português, do 12.º ano de escolaridade, relativos à 2.ª Fase do Calendário de Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2022.

A prova final de Português efectuou-se em cinco estabelecimentos de ensino, por quatro dos seis alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 66,7%.

O exame nacional de Geografia A realizou-se em seis escolas, por 13 dos 14 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 92,9%.

O exame final de História da Cultura e das Artes realizou-se em três estabelecimentos de ensino pelos quatro alunos inscritos.

O exame nacional de Português efectuou-se em 15 escolas, por 288 dos 322 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 89,4%.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, "o processo decorreu de forma tranquila".