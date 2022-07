Quinteto de Sopros Atlântida em concerto inspirador na Assembleia Legislativa da Madeira

"Um concerto que promete ser inspirador pelo Quinteto de Sopros Atlântida" vai acontecer, amanhã, 23 de Julho, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Obras de W. Mozart, Edward Grieg, Farkas Ferenc, Norman Hallam e Claude Debussy serão interpretadas neste concerto, com um programa "diversificado, brilhante, de valor artístico e estético de criação", refere o comunicado enviado pela Associação de Notas Sinfónicas Atlânticas (ANSA).

Formado por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros, o Quinteto de Sopros Atlântica, tem se apresentado ao longo da última década, nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possuindo, no seu repertório, vários períodos da história da música.

Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas". Associação de Notas Sinfónicas Atlânticas.

Pedro Camacho, na flauta, Louise Whipham no oboé, José Barros, no clarinete, Manuel Balbino no fagote e Luís Monteiro na trompa, são os músicos dedicados e experientes que se apresentam nesta proposta artística na Assembleia Legislativa da Madeira.

Os bilhetes custam entre 10 e 5 euros e estão disponíveis a Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 09h00-18h00, e no dia no local a partir das 17h00.

Já os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira terão entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.