Dificuldades em Adormecer?

Os especialistas recomendam que se durma, em média, cerca de 8 horas ininterruptas por noite, contudo, sabemos que este é um privilégio que não cabe a todos.

Numa sociedade, onde a qualidade do sono está cada vez mais comprometida, a busca por soluções naturais que promovam noites mais descansadas é uma realidade crescente. É sabido que a restrição e a privação do sono podem conduzir, muitas vezes, a alterações fisiológicas e comportamentais que em muito comprometem a qualidade de vida. Disfunções metabólicas, hipertensão, lapsos de memória e dificuldade de concentração são apenas algumas das consequências diretas que podem advir de noites mal dormidas. Afinal de contas, é durante o sono que o nosso organismo se recompõe e se regenera, contribuindo para energizar a mente, restaurar o corpo e fortalecer os nossos sistemas imunitário e endócrino.

A melatonia é uma das principais hormonas reguladoras do sono. Desregulações na sua produção endógena podem resultar numa maior dificuldade em adormecer e num sono de menor qualidade. Nestes casos, a solução poderá passar pela suplementação.

Popularmente designada como hormona do sono, a melatonina tem um papel, e importância, muito abrangentes no funcionamento do nosso organismo. Fundamental para a regulação dos ciclos circadiano e neuroendócrino e da temperatura corporal, a melatonina começa a ser sintetizada endogenamente, ao nível da glândula pineal, após o por do sol. Produzida naturalmente a partir do triptofano, esta hormona tem a sua síntese estimulada pela escuridão e inibida pela presença de luz. O envelhecimento e a exposição a ambientes muito iluminados podem conduzir a uma diminuição da capacidade do organismo para produzir esta hormona com funções cruciais ao correto funcionamento do nosso organismo. Além do seu conhecido contributo para a melhoria da qualidade do sono, e para o alívio dos sintomas subjetivos ao “jet lag”, alguns estudos têm-lhe atribuído características muito mais promissoras.

