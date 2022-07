Trânsito sem dificuldades

Bom dia. Manhã de quarta-feira relativamente tranquila para quem circula nas estradas da Madeira, sem qualquer incidente a registar.

As demoras são poucas e o fluxo do tráfego rodoviário faz-se sem muitos constrangimentos, tirando algumas entradas na Via Rápida ou alguma zona de tráfego nas vias locais mais condicionado pelos semáforos.

Um típico início de semana em período de férias escolares e não só, o que leva a que muita gente esteja fora do circuito matinal, desimpedindo também algum trânsito.

Em todo o caso, nunca é demais relembrar a importância de uma condução segura e responsável, sempre na defensiva.