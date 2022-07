Ordem dos Psicólogos promove amanhã iniciativa ‘O conhecimento do cérebro na saúde e no bem-estar’

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses vai promover amanhã (Dia Mundial do Cérebro), no Auditório da Reitoria da UMa, a iniciativa ‘O conhecimento do cérebro na saúde e no bem-estar’.

Com perto de 120 participantes, esta iniciativa corresponderá a uma oportunidade de debate e partilha de conhecimento multidisciplinar neste domínio, sobretudo numa vertente de identificação de desafios e implicações para intervenção e para a promoção da saúde e do bem-estar.

A sessão de abertura contará com a presença da Vice-Reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes, do Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e do Presidente da Direcção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Renato Gomes Carvalho, sendo seguida da conferência ‘Brain Health for all: prevenção, diagnóstico e intervenção’, por Sara Pires Barata.

Ao longo do dia terão ainda lugar o painel multidisciplinar ‘Prevenir para não ter de remediar: a saúde do cérebro em discussão’ e o painel ‘Quando o cérebro adoece: do diagnóstico à recuperação’.

Programa da iniciativa 'O conhecimento do cérebro na saúde e no bem-estar':