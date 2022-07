Iniciativa Liberal diz que "há gato” na ruptura da conduta de abastecimento no cais do Porto Santo

No mais recente comunicado, a Comissão Coordenadora da Iniciativa Liberal Madeira veio criticar a pouca informação/esclarecimentos sobre a ruptura de uma conduta de abastecimento de combustível no molhe interior do Cais Norte do Porto Santo.

Apesar de a APRAM esclarecido que o combustível terá ficado circunscrito aos cais, não se tendo “verificado escorrimento para o mar”, a Iniciativa Liberal refere que a notícia “veio seca e como se não tivesse nenhuma importância”.

“No entanto, testemunhas no local” que contactaram o partido, “falam de uma pequena ‘explosão’, o que faz com que a Iniciativa Liberal acredite que “aqui há gato”. Deste modo, a comissão sublinha que APRAM deveria dar mais respostas sobre a situação.