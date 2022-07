Iniciativa Liberal diz que “CMF tem que assumir as suas responsabilidades” sobre o ruído na Zona Velha

No mais recente comunicado, a Comissão Coordenadora Iniciativa Liberal Madeira vem reafirmar que a situação do ruído na Zona Velha do Funchal “é grave” e que a autarquia funchalense “tem que assumir as suas responsabilidades”.

Relembrando que no passado dia 8 de Junho requereu reuniões com a Câmara Municipal do Funchal, a Inspecção das Actividades Económicas (ARAE), com o Comando Regional da PSP da Madeira e com a Provedoria de Justiça para apresentar provas e clarificar esta questão naquela parte da cidade, o partido dá conta que a única entidade que “não se dignou a responder” à solicitação foi a Câmara Municipal. “Nem por cortesia. Demonstrou desrespeito por esta estrutura partidária, o que nem consideramos grave, mas acima de tudo desrespeitou quem ali vive e não consegue descansar, pessoas esgotadas, tanto física como psicologicamente”, pode ler-se no comunicado.

Esta não posição da Câmara Municipal do Funchal não nos espanta, uma vez que foi por ela recebido um abaixo-assinado com cerca de 120 assinaturas de moradores em 8 de Outubro do ano passado, ao qual nunca se dignaram responder. Nem depois, de há um mês terem voltado a ser interrogados sobre o referido documento.

Desta forma, a Iniciativa Liberal Madeira deixa claro que permanece, "pacientemente, à espera de resposta" ao que requereu e q que "continuam, com cada vez menos paciência, os moradores da Zona Velha à espera de que a CMF faça cumprir a Lei Geral do Ruído e o que o PDM determina ao considerar aquela parte da cidade como zona mista".