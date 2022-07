Costa Sul da Madeira sob aviso amarelo também para o vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa Sul da Madeira em alerta amarelo devido ao vento forte, entre a manhã desta quinta-feira e as 00 horas de amanhã. É esperado vento forte de nordeste, com rajadas até 80 km/h no extremo leste.

Recorde-se que as zonas montanhosas e a costa Sul da Madeira já estavam sob alerta amarelo para o tempo quente entre as 9 horas desta quinta-feira e as 18 horas do dia 23 de Julho, sábado.

Tempo quente coloca a Madeira em alerta amarelo a partir de amanhã Segundo o IPMA vêm aí dois dias de calor nas zonas montanhosas e na costa sul

Esta manhã, a operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo tem sido afectada precisamente devido ao vento que se tem feito sentir naquela zona da ilha. Conforme o DIÁRIO tem dado conta, até ao momento, já tiveram de divergir oito aviões.