CMF remove autocolantes e outros materiais que poluem a cidade

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Departamento de Ambiente tem vindo a realizar todas as semanas operações de limpeza, nomeadamente a remoção de autocolantes, flyers, cartazes, entre outros, que são colocados de forma indevida no mobiliário urbano, como semáforos, papeleiras, postes de iluminação pública, sinais de trânsito e por vezes até em fachadas de edifícios, os quais provocam poluição visual, como também suscitam outras preocupações ambientais.

A autarquia do Funchal alerta que ao longo do tempo este tipo de afixação acaba por cair no chão, causando situações de insalubridade na cidade, quer devido à acumulação de resíduos no chão ou até mesmo criando situações de obstrução do sistema de escoamento de águas pluviais, como as sarjetas.

Porque a cidade é de todos, a CMF apela para que este tipo de afixação apenas seja realizada em locais autorizados ou que seja substituída por divulgações digitais.