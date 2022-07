Marraquexe na linha da frente contra o desperdício de água

No mundo existem 72 museus da água (dois deles Portugal) que integram um rede internacional, do qual faz parte o Museu da Água de Marraquexe que hoje pudemos visitar, após a nossa aventura de balão.

Com um clima árido, sobretudo no Sul do país, a importância da água, a sua captação e preservação, é uma constante na vida do povo marroquinos.

Inaugurado em 2017, o Museu da Água pretende sensibilizar para a importância deste bem essencial, que encontra como principais ameaças a poluição crescente em Marrocos e, sem surpresa, as alterações climáticas.

A título de curiosidade, uma das medidas implementadas pelo Governo de Marrocos é que, cada habitante só pode usar 600 milímetros cúbicos de água por dia.

O Museu da Água de Marraquexe é projeto histórico, científico, cultural e educativo e a primeira estrutura desse tipo no mundo árabe dedicada à herança hidráulica marroquina, árabe e muçulmana.

Este museu está localizado em um terreno de 5 hectares à entrada do circuito da Palmeraie, zona francesa da cidade.

O museu é composto por 12 partes, o edifício e o projecto do parque, que é uma continuação do museu e se estende por 2 hectares e será um modelo de revitalização do palmeiral.