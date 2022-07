Livro 'O Amor Cura - Cartas para o Céu Onde está o Meu Irmão' apresentado quarta-feira

É já amanhã, 13 de Julho, que o livro 'O Amor Cura - Cartas para o Céu Onde está o Meu Irmão', de Sofia Alves, será apresentado no Hotel Pestana CR7, pelas 19h.

Após a morte do irmão mais velho, Ricardo, em Junho de 2018, Sofia escreveu-lhe cartas sobre a morte, a despedida, a dor da perda, as memórias de infância, família e também sobre o amor que permanece para além da morte e que ajuda a curar a dor de uma separação física.

Sofia, na altura, estava grávida do quarto filho e passou essa gestação de luto.

O livro conta com as cartas escritas pela autora que pretendem ser cartas de esperança e que constituem numa prova que é possível continuar a amar depois da perda, independentemente da natureza da morte, do inesperado da partida.

Muitas destas cartas foram escritas no silêncio do meu quarto e seladas com as lágrimas até o sono chegar. São cartas que vêm do coração e, quando falamos com o coração, conseguimos chegar a muitas pessoas, conseguimos chegar a muitos corações" Sofia Alves.

Segundo a autora o objectivo é chegar ao coração dos leitores e "deixar uma mensagem de esperança, de superação, de que o amor cura".