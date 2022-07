Desemprego cai 43% na Madeira

Em Junho havia 10.904 desempregados inscritos na Região, menos 42,8% em relação ao período homólogo e menos 8,1% face ao mês de Maio.

A nível regional, no mês de Junho de 2022, o desemprego registado no País, em termos homólogos, diminuiu em todas as regiões, com destaque para as regiões do Algarve (-51,2%) e da região autónoma da Madeira (-42,8% e menos 8.168 desempregados ). Também em relação ao mês anterior todas as regiões apresentaram decréscimos no desemprego com a maior variação a acontecer no Algarve (-18,7%). Na Madeira a variação foi de 8,1% (-965 desempregados).