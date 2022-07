O defesa-esquerdo brasileiro Lucas Barros, ex-Sporting da Covilhã, é reforço do Gil Vicente, informou hoje o clube minhoto da I Liga de futebol.

Formado no Botafogo, do Rio de Janeiro, Lucas Barros, de 22 anos, alinhou na época passada na equipa serrana, na II Liga, tendo agora assinado um vínculo com o clube de Barcelos por três temporadas.

É o quinto reforço do Gil Vicente, agora orientado por Ivo Vieira, após a saída de Ricardo Soares para os egípcios do Al Ahly, depois do guarda-redes Kritciuk (ex-Zenit, da Rússia), do defesa-direito Danilo Veiga (ex-Felgueiras 1932), do médio Pedro Tiba (ex-Lech Poznan, Polónia) e do avançado Ali Alipour (ex-Marítimo).