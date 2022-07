Veja as capas dos jornais nacionais com Ronaldo em destaque

Correio da Manhã:

- "Casal morre a fugir do fogo. Despista-se e é apanhado pelas chamas"

- "Idosa de 89 anos sobrevive 13 horas em poço após queda de 6 metros"

- "Impostos. Fisco obriga a mais dois dias de trabalho"

- "Sondagem CM/Intercampus. Distância aumenta entre PS e PSD"

- "Superequipa. Schmidt quer mais"

- "FC Porto. SAD e Sérgio em braço de ferro"

- "Leão em alta. Portugueses elegem Amorim melhor treinador"

- "Burla. Noivas ficam sem vestido para casar"

- "Polícia em ação. Apanhado 'gang' de assaltantes de casas em Lisboa"

- "Notas saem hoje. 62 mil estudantes faltaram à 1.ª fase dos exames nacionais"

- "Um ídolo nos anos 60. Morreu o vocalista do grupo Os Conchas"

- "Homicídio. Mata à facada por Chaves do carro"

Público:

- "Remédios de mais de 150 mil idosos comparticipados no ato da compra"

- "Barragem do Tâmega: Iberdrola inaugura 'pilha' gigante de água que não depende da chuva"

- "Sondagem dá perda da maioria absoluta do PS meio ano depois e subida do PSD para os 30%"

- "Onda de calor: Mais de 500 mortes acima do esperado na última semana"

- "Inquérito: Custo de vida é a principal preocupação dos jovens"

- "Itália: Sob pressão, Draghi avança com moção de confiança"

- "Atletismo: Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistou quinto título mundial aos 35 anos"

- "Casa da Música: Pianista Robert Glasper sintoniza o Porto na sua Black Radio"

- "Entrevista a Sarah Ferguson: 'Gosto de viver nas nuvens'"

Jornal de Notícias:

- "Casas para internar toxicodependentes fecham por falta de financiamento"

- "Incêndios: Fuga de casal para a morte em Murça"

- "Entrevista: 'Correr sozinho contra o pelotão não é fácil': José Neves, vencedor da 2.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional"

- "Descentralização: Educação e Saúde com luz verde dos autarcas"

- "Mais de 62 mil faltam à primeira fase dos exames do 12.º ano"

- "Nova circular: Porto, Gaia e Gondomar quer aliviar VCI"

- "Diretor municipal de Fafe vai a julgamento"

- "Guerra: Bruxelas trava comércio de joias para castigar invasor russo"

- "Champions: Benfica evita Mónaco na primeira prova de fogo"

- "Festival: MIMO deixa Amarante e estreia-se no Porto"

Diário de Notícias:

- "Estado da Nação: Os desafios: 17 gestores apontam caminhos para o futuro de Portugal"

- "Fogos: Piloto que morreu em Foz Coa não reportou problemas"

- "Previsão: Inflação vai ajudar a brilharete de Medina no défice"

- "Câmara do Porto unânime: Coração de D. Pedro vai mesmo para o Brasil"

- "Dos dados à Inteligência Artificial: Como as cidades vão mudar a forma de vivermos"

- "Banco de Portugal: Guerra pode levar regulador a limitar dividendos da banca"

- "Convento de Cristo: A janela mais charmosa do mundo vai ser restaurada"

- "Ucrânia: As traições que levaram Zelensky a demitir o amigo de infância"

- "Futebol: Avançados agitam mercado e novela CR7 tem novo episódio"

Inevitável:

- "14 de julho, o pico da onda de calor, foi o dia com mais mortes este verão"

- "'A floresta portuguesa é há décadas dilacerada por interesses predadores: Maria Carolina Varela, engenheira silvicultora, escreve sobre os incêndios florestais"

- "Artur Mesquita Guimarães, pai dos alunos de Famalicão: 'Falamos tanto de diversidade e, depois, queremos formatar tudo a partir do mesmo padrão. Com os meus filhos não'"

- "Fumo branco: municípios aprovam acordo para a descentralização"

- "Ucrânia. Zelensky furioso com a escala da infiltração russa em Kiev"

- "Aposentação de professores atinge máximo dos últimos nove anos"

- "BdP. Coimas ultrapassaram 2021 no primeiro semestre"

- "The War on Drugs. 'Temos de ser nós próprios em palco'"

Negócios:

- "Governo antecipa gastar menos 13% com incêndios"

- "João Manso Neto, CEO da Greenvolt: 'Não excluo avançarmos em Portugal com mais centrais de biomassa'"

- "Reportagem: Iberdrola estreia 1GW na cascata do Tâmega"

- "Sondagem: Temido perde estado de graça e Medina ultrapassa Pedro Nuno"

- "Um terço dos pequenos e microempresários diz tomar decisões por instinto"

- "Radar África: Três trunfos de Lourenço no pós-eleições em Angola"

- "Clássicos, carros que valorizam mais que a bolsa"

A Bola:

- "Benfica. Schmidt amarra Ramos, Florentino e Morato"

- "Midtjylland ou AEK Larnaca no caminho para a Champions"

- "Sporting. Visita guiada às origens de Matheus Fernandes"

- "FC Porto. Sérgio Conceição desagradado com Madureira, mas seguro no dragão"

Record:

- "Os segredos do novo Benfica. As mudanças introduzidas por Roger Schmidt nas táticas e no dia-a-dia"

- "Sporting. 'Vão tentar esmagar-se!', professor António Veloso explica relação especial entre os dois técnicos.

- "Rúben Amorim defronta mestre José Mourinho"

- "Matheus Fernandes pula a cerca"

- "FC Porto. Aposta total em Veron"

- "United segura Ronaldo"

O Jogo:

- "'Veron está cheio de força e potência': Selecionador brasileiro campeão do mundo de sub-17 traça o perfil do extremo pretendido pelo FC Porto"

- "Braga: Banza completa ataque"

- "Sporting-Roma: Mourinho no teste a Trincão"

- "Benfica: Schmidt segura Mourato"

- "No Brasil, apontam médio Matías Zaracho ao dragão"

- "V. Guimarães: Central Woledzi já foi promovido"

- "Gil Vicente: Letões ou eslovacos na estreia europeia"