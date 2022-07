Zelensky fala com Bolsonaro sobre exportações de grãos e sanção à Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, disse hoje que conversou com o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre exportações de grãos e um pedido de adesão do país sul-americano às sanções impostas à Rússia.

"Tive uma conversa com o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Informei sobre a situação no 'front' [frente da guerra]. Discuti a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para prevenir uma crise global dos alimentos provocada pela Rússia", disse Zelensky numa publicação na rede social Twitter após um telefonema agendado com Bolsonaro.

"Peço que todos os parceiros comerciais se unam às sanções contra o agressor [Rússia]", acrescentou o Presidente ucraniano.

Zelenski e Bolsonaro tiveram a sua primeira conversa desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, há quase cinco meses, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia.

O Presidente brasileiro tem evitado condenar os ataques russos na Ucrânia e manteve uma posição "neutra" e "equilibrada" diante do conflito.

Bolsonaro já criticou as sanções económicas que o Ocidente adotou contra o Governo russo liderado pelo Presidente Vladimir Putin, que visitou em fevereiro passado, nas vésperas do início da guerra, e com quem mantém uma relação fluída.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de cinco mil civis, segundo a Organização das Nações Unidas, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A invasão russa causou a fuga de mais de 16 milhões de pessoas, das quais mais de 5,7 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Também segundo as Nações Unidas, 15,7 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.