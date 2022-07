Nadadores do Naval e Liceu em destaque no ‘Nacional’ de Verão de masters em natação

Os nadadores madeirenses estão em plano de destaque nos XXIII Campeonato Nacional Masters de Verão – OPEN, evento que está a decorrer em Reguengos de Monsaraz. Nota principal para Susana Clara Gomes, nadadora do Clube Naval do Funchal, com quatro medalhas de ouro e outros tantos recordes nacionais no respectivo escalão. Foi a mais rápida nos 200 metros livres (2:25.36), 100 metros livres (1:03.90), 100 metros mariposa (1:09.14) e 50 mariposa (30.88).

Também do Clube Naval do Funchal, João Pedro Sousa alcançou resultados relevantes. Foi ouro nos 800 metros libres, bronze nos 100 livres

Duarte Nuno Camacho, do Clube Escola O Liceu, também esteve em evidência. Conquistou a medalha de ouro nos 200 metros estilos. Também foi prata nos 50 mariposa, 200 livres e 100 mariposa no respectivo escalão. Medalha de ouro, também, para Ricardo Camacho do Liceu, nomeadamente na prova de 50 bruços.

Igualmente em bom plano tem estado Tiago Ferreira Sousa, também nadador do Clube Escola O Liceu, prata nos 50 metros bruços e bronze nos 50 mariposa, no seu escalão.

Ouro para o Clube Escola O Liceu nos 4 x 50m Livres.