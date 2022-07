Detectadas 76 queimadas não autorizadas desde o início do POCIR

Desde o início do POCIR (Plano Operacional de Combate aos Incêndios Rurais) o Serviço Regional de Protecção Civil identificou 76 queimadas não autorizadas na Região Autónoma da Madeira.

Numa nota emitida, a secretaria de Pedro Ramos, que tutela a Protecção Civil informou ainda que nas últimas semanas as equipas do POCIR detectaram pequenos focos de incêndio em diversos concelhos durante o patrulhamento, adiantando que “muitos dos incêndios rurais têm origem em queimas e queimadas que perdem o controlo, quando realizadas sem monitorização de acordo com as necessárias medidas preventivas e segurança”.

Informa ainda que para realizar queimadas é necessário e uma licença, pelo que essa autorização deverá ser obtida na Câmara Municipal onde reside e/ou o Instituto Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

“Relembramos que, se mora junto a uma área florestal, deve limpar o mato à volta da sua habitação e não se esqueça de treinar, com o seu agregado familiar, um plano de evacuação da sua casa e combinar com todos os elementos um ponto de encontro”, acrescenta, recordando que está a decorrer uma campanha de prevenção aos incêndios rurais denominada ‘A Madeira sem fogos depende de TODOS'.