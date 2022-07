Binter lança nova promoção para voar entre Madeira e Canárias

A Binter lançou uma nova promoção, que permite adquirir viagens a preços mais reduzidos, para voar entre a Madeira e as Ilhas Canárias, desde 58,50 euros.

Estes preços são válidos por percurso caso seja adquirida uma viagem entre a Madeira e Tenerife.

A nova promoção aplica-se às viagens entre 18 de Julho e 1 de Agosto, para viajar entre o dia 1 de Outubro e 30 de Novembro de 2022.

Os bilhetes podem ser adquiridos através dos canais de venda habituais da companhia: site, atendimento telefónico - 291 290 129 - ou através das agências de viagens, onde podem ser consultadas as condições e os preços.

Desconto automático para residentes

A Binter melhorou o atendimento dos passageiros dos voos entre o Porto Santo e a Madeira, através do desconto automático de residente para os passageiros que estejam inscritos no portal SIMplifica do Governo Regional da Madeira. Os bilhetes podem ser comprados em todos os canais de venda.