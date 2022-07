Rochinha pronto para ajudar o Sporting a conquistar vitórias e títulos

O reforço do Sporting Rochinha traçou hoje um balanço positivo da sua adaptação a Alvalade e prometeu, em entrevista ao canal do clube, "ajudar ao máximo e equipa a conquistar cada vez mais vitórias e títulos".

Diogo Rocha, de 27 anos, conhecido por Rochinha, devido à sua altura (1,69 metros), disse que os colegas, alguns dos quais já conhecia, "têm ajudado ao máximo na integração" e prometeu adaptar-se "o mais rápido possível".

"Estes dias têm sido fantásticos, todos me receberam bem, com as suas brincadeiras, o que ajuda, mas no campo há muita seriedade e trabalho para captar o mais rápido possível as ideias do treinador Rúben Amorim", disse o ex-jogador do Vitória de Guimarães.

Jogador com vasta experiência na Liga portuguesa, com quase 150 jogos disputados, Rochinha chega ao Sporting com a ambição de corresponder, com trabalho, à confiança em si depositada e dar o melhor de si, quer com golos quer com assistências.

Rochinha considerou o Sporting "um clube de conquistas" e de uma grandeza maior dos emblemas que já representou, pelo que o nível de exigência ao jogador, quer nos treinos no dia a dia quer nos jogos, "é muito diferente".

"Fiquei entusiasmado quando soube do interesse do Sporting e agora estou empolgado e a trabalhar ao máximo para começar o mais rápido possível a dar alegrias ao clube", sustentou o jogador, que atua como médio ofensivo, pelo meio ou pelas alas.

O reforço 'leonino' manifestou-se ainda "muito satisfeito" por estar às ordens de Rúben Amorim, que, no seu entender, é um treinador que "passa uma imagem muito boa", e em cerca de uma semana e meia de trabalho considera que "as coisas estão a correr bem".

"Acaba por ser fácil trabalhar com este plantel. Estou aqui há uma semana e meia e parece que já estou há mais tempo", disse Rochinha, que, de 'leão' ao peito, poderá "realizar o sonho de todos os jogadores" de jogar na Liga dos Campeões.

Rochinha definiu-se como "um jogador criativo no último terço, que gosta de marcar golos e de fazer assistências", e salientou que as experiência nos ingleses do Bolton e nos belgas do Standard Liège o fizeram crescer, tornando-o "mais exigente no que toca ao trabalho".

O jogador afirmou estar ansioso por jogar em Alvalade, casa que já visitou muitas vezes como visitante, e destacou o "nível elevado do plantel do Sporting, muito equilibrado, mesmo com a integração dos jogadores mais jovens".

"A competitividade é importante e salutar, pois tanto o jogador está a titular como está de fora e não deixa ninguém relaxar. E isso é importante para o grupo manter o nível alto", afirmou.

Rochinha enalteceu ainda o facto de Rúben Amorim "procurar aproveitar o talento que há em Portugal", recorrendo a jogadores nacionais e da formação 'leonina' para o plantel.