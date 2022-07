Marcelo manifesta pesar pela morte de piloto em queda de avião de combate a fogos

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa manifestou hoje "pesar muito profundo" pela morte do piloto do avião de combate a incêndios, após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado no concelho de Foz Coa.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava à estação CNN Portugal, endereçou uma mensagem de solidariedade à família do piloto, realçando que este foi "vítima do seu serviço à comunidade" de "combate aos incêndios".