António Costa lamenta morte de piloto em queda de avião de combate a fogos

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou hoje a morte do piloto do avião anfíbio de combate a incêndios, após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, em Castelo Melhor, no concelho de Foz Coa.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos", pode ler-se, na publicação de António Costa na rede social Twitter.