André Silva foi o melhor madeirense no Campeonato Nacional de Pesca à Boia Individual

No passado domingo, dia 10 de Julho, realizou-se no Barreiro a última prova dos campeonatos de pesca à boia da 1.ª e 2.ª divisão nacional individual, com a participação de vários atletas do Clube Desportivo Mar e Serra (CDMS)

Relativamente aos resultados obtidos e focando-nos já na classificação final na 1ª divisão André Silva termina o campeonato na 3ª posição com os mesmos pontos do 2º classificado.

Os restantes madeirenses foram Manuel Silva (10.º), Paulo Pinheiro (11.º), Ângela Carvalho (21º), Nelson Araújo (22º) e Domingos Dias (23º).

Já na 2ª divisão os resultados finais dos atletas regionais foram os seguintes: Paulo Paraty (5º) Dinarte Santos (21º) e Jorge Menezes (26º).

Nos próximos dias serão anunciados pelo selecionador nacional os atletas escolhidos para representar Portugal no próximo Campeonato da Europa nesta modalidade. O CDMS encontra-se em posição de ver alguns dos seus atletas serem chamados de acordo com os resultados obtidos.