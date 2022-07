Ministra da Presidência diz que Portugal tem sido capaz de executar bem os fundos europeus

A ministra da Presidência defendeu hoje que Portugal tem sido capaz de "executar bem" e que essa "boa utilização" dos fundos europeus é comprovada pelo quadro PT 2020, afirmando estar consciente de que os desafios são hoje maiores.

"O desenvolvimento do nosso país, nas ultimas décadas, não é indissociável da integração europeia nem da aplicação de fundos comunitários. O nosso país deu muitos passos, ao longo dos anos, para superar défices históricos que, a dado momento, pareciam inultrapassáveis nas qualificações, nos nossos desequilíbrios externos, no nosso emprego, e nas nossas desigualdades", afirmou Mariana Vieira da Silva.

A ministra falava hoje no Fundão, distrito de Castelo Branco, no âmbito da cerimónia de assinatura, entre o Governo português e a Comissão Europeia, do acordo de parceria para a execução do Portugal 2030, quadro comunitário em que o país terá acesso a 23 mil milhões de euros de fundos até 2029.

"Estamos muito conscientes dos desafios, que já eram grandes e são hoje ainda maiores, dado o momento que vivemos. Mas, a verdade é que período após período, Portugal tem sido capaz de executar bem e de ter impactos dessa execução. Essa boa utilização dos fundos comunitários é também comprovada com o quadro PT 2020", sustentou.