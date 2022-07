ISAL celebra parceria com a Ponteditora

O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e o grupo editorial Ponteditora celebraram, no passado mês de Junho, um protocolo de cooperação, com vista à promoção do conhecimento científico, publicação de trabalhos científicos conjuntos e organização de conferências e seminários.

Este novo protocolo surge na sequência das anteriores parcerias celebradas entre estas instituições para a promoção da investigação, acolhimento de estágios curriculares e realização de conferências internacionais, nomeadamente a 'THINK+ International Conference'. Prevê-se que, neste âmbito, seja realizada a publicação de uma dezena de artigos científicos, no universo de revistas do grupo, em acesso aberto, durante o período de 3 anos.

De destacar que o Centro de Investigação Científica do ISAL é composto por membros investigadores, a maioria dos quais docentes do ISAL, que têm vindo, desde há vários anos, a publicar investigação ou a colaborar com a Ponteditora em vários domínios, a saber, Sancha de Campanella, Andreia Carvalho, Diogo Goes, Élvio Camacho, Leonilde Olim, entre outros docentes.

Sancha de Campanella, vice-diretora geral do ISAL, agradece à Ponteditora pela possibilidade desta parceria, destacando “a abrangência deste protocolo” que, “permite aumentar a produção científica regional contribuindo deste modo para o desenvolvimento social e humano da Região Autónoma da Madeira”.

O grupo editorial, sediado na Startup Madeira, reúne cinco revistas e um jornal, e3 – Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, J2 – Revista Jurídica, JIM – Jornal de Investigação Médica, Herança – Revista de História, Património e Cultura, RTIC - Revista de Tecnologias, Informação e Comunicação) e o jornal A Pátria – Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa.

A Ponte Editora identifica na sua visão, o objectivo de “formar uma pátria de Língua Portuguesa tendo por base a ciência” agregando povos e “estabelecendo a ponte entre culturas” a fim de “responder aos desafios da sociedade contemporânea”. Na sua missão está “a produção e difusão de investigação técnica e científica em língua portuguesa” e “contribuir para o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico” nomeadamente através da “edição e distribuição digital de revistas, jornais e livros, entre outras publicações técnicas e científicas”.

As revistas Ponte Editora podem ser consultadas em https://revistas.ponteditora.org/