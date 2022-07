Audiência de Ireneu Barreto e Zhao Bentang para estreitar laços económicos e culturais

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, recebeu hoje, em audiência, no Palácio de São Lourenço, o embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang.

Temas como a importância das relações económicas entre Portugal e a China, que tiveram um reforço significativo no período da crise pandémica, e o interesse da língua portuguesa naquele país do Oriente (lecionada em 47 universidades) foram abordados.

No que concerne à Região Autónoma da Madeira, Zhao Bentang e Ireneu Barreto, trocaram impressões sobre a situação do turismo, as perspectivas de cooperação e a importância da comunidade chinesa.

O embaixador aproveitou também para agradecer o interesse que o representante da República tem pela China e reiterou a sua intenção de contribuir para estreitar os laços económicos e culturais entre o seu país e esta Região Autónoma da Madeira, aonde tenciona regressar em breve.