Comunidade madeirense continua com “a mesma alma e a mesma garra", diz Barreto na Venezuela

A comunidade madeirense continua com “a mesma alma e a mesma garra (...), mantendo os nossos costumes, as nossas tradições, a nossa cultura”, disse, ontem à noite, o secretário regional da Economia, Rui Barreto, no arraial madeirense do Centro Português de Caracas, na Venezuela, país que já não ia há 20 anos.

Barreto felicitou Manuel Marques pelos 45 anos ligados ao folclore em Caracas e destacou, igualmente, o actual presidente do Centro Português de Caracas, Sérgio Nunes, pelo seu trabalho e da sua equipa, dinamizando actividades e mantendo as infraestruturas, procurando atrair os jovens para aquela instituição.

"O Centro Português de Caracas também representa o melhor de Portugal, o melhor de Madeira e é um orgulho sentir, numa terra como esta, um mar de gente a viver e a sentir o ‘ser português’. E, se há uma instituição que representa bem a Madeira e Portugal nesta terra de Simon Bolívar é o Centro Português”, disse, felicitando, por isso, o trabalho de todos os presidentes.

O governante revelou que tinha estado, durante a manhã, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima nos Altos Mirandinos, e aproveitou para recordar que aquela igreja, construída com o esforço e solidariedade da comunidade portuguesa e, particularmente, madeirense, irá ser inaugurada no próximo dia 13 de Outubro, num evento que deverá contar com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Ainda a propósito da construção daquela igreja, localizada no município de Carrizal do estado de Miranda, na Venezuela, disse que ela “representa o melhor de nós”, nomeadamente, a solidariedade e o empenho da comunidade, um templo que não será apenas dos madeirenses e lusodescendentes, mas “um grande Santuário de peregrinação para todos os venezuelanos”.

Já sobre os madeirenses radicados na Venezuela, o governante afirmou que estes não estão lá apenas de passagem, para realçar, depois, que eles estão lá “para deixar sangue, suor e lágrimas pelo desenvolvimento da Venezuela”.

Na oportunidade, relançou o repto para que as novas gerações renovem os laços com a sua terra natal, afirmando que “para a Madeira ser uma terra de futuro precisa de todos os madeirenses”, mesmo aqueles que se encontrem fora da Região.

Além do secretário regional da Economia, marcou também presença neste arraial o presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas, que se deslocou à Venezuela no âmbito de uma missão empresarial àquele país, iniciativa apoiada pelo FEDER, através do Madeira 14-20, no âmbito da internacionalização da economia da Madeira.