Quinta da Torrinha é um bom exemplo de requalificação

A Quinta da Torrinha é um exemplo daquilo que a Madeira precisa. Hoje, na visita a este espaço, propriedade dos suíços Matthias Hunziker e Konrad Künzli, o presidente do Governo Regional frisou a importância de preservar e valorizar o património edificado.

“Esta é uma obra excepcional de recuperação e de reabilitação de uma quinta madeirense e é um paradigma do que pretendemos, que é uma reabilitação bem feita com a preservação de todos os elementos característicos do nosso património edificado”, disse Miguel Albuquerque.

A unidade hoteleira foi sujeita a um restauro aprofundado, a partir de Maio 2020, do qual resultaram em três apartamentos de luxo, uma suíte de jardim e um estúdio, todos devidamente equipados. Oferece ainda amplos jardins, um jacuzzi, um banho turco, um bar, um solário (com espreguiçadeiras) e uma piscina, além da particularidade de aceitar animais de estimação.

Matthias Hunziker, um dos sócios, mostrou-se muito satisfeito com o investimento na Região, uma ilha que já considera como sua, e espera que o alojamento local possa beneficiar do bom momento que atravessa o turismo na Madeira. “Foi um projecto realizado com muito amor”, disse, agradecendo a todos os envolvidos.