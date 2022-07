“Eu disse aquilo que toda a gente entendeu”, afirma Albuquerque

As afirmações proferidas por Miguel Albuquerque no Conselho Regional do PSD-M, realizado no Madeira Tecnopolo, e que conferiram um certo ‘aviso’ aos correligionários, referindo-se a possíveis expulsões, causaram algum burburinho ao longo do fim-de-semana. “Já ficam avisados que a porta de saída está aberta e se fizeram alguma confusão vão ser empurrados para fora”, disse, dirigindo-se aos militantes.

Já esta tarde, à margem da visita à Quinta da Torrinha no Funchal, e sem nunca se referir a nomes concretos, o presidente do Governo e também líder do PSD-Madeira garantiu que os ‘alvos’ das críticas perceberam bem a mensagem.

“Eu disse aquilo que toda a gente entendeu. E, por conseguinte, toda a gente percebeu quais são os objectivos do partido”, garantiu Albuquerque, sublinhando mesmo que “toda a gente sabe a quem eu me estava a dirigir”.