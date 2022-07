Recorde turístico atingido em 5 meses

Até Maio, os indicadores de hóspedes e dormidas já superam os três melhores anos de sempre no Turismo da Madeira, que está em quarto lugar entre as regiões do País que mais cresceram face ao período homólogo.

A imagem da capa do DIÁRIO de hoje é dedicada à estilista madeirense Fátima Lopes que recebe hoje a Insígnia Autonómica de Distinção, por ocasião do Dia da Região. Em entrevista a criadora revela o segredo do sucesso do seu percurso e promete um desfile na Madeira, admitindo ainda que “em Paris sou a portuguesa, em Portugal a criadora madeirense”

Ainda em relação às celebrações do dia 1 de JUlnho destaque para Rogério Gouveia e Rui Abreu que irão comemorar o Dia da Região, em Londres, num jantar que ir

A reunir mais de mil madeirenses.

Na página 3, destaque para Miguel Albuquerque que tem lugar de destaque assegurado no PSD. Congresso do partido arranca hoje, no Porto, com grande delegação regional P. 3

Referência ainda para os eventos de Verão, desta feita para os ‘Concertos L’ que contará com 12 espectáculos ao longo de quatro meses. Festival abre a 13 de Julho na Estalagem da Ponta do Sol, com André Santos e António Zambujo.

