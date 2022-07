Suspenso gás russo para a Alemanha durante dez dias para manutenção de gasoduto

O fornecimento de gás da Rússia à Alemanha é interrompido a partir de hoje durante dez dias devido aos trabalhos de manutenção do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico.

O gás deixará de fluir e o fornecimento está programado para recomeçar no início da manhã de 21 de julho.

No entanto, os funcionários estão muito preocupados com a possibilidade de os abastecimentos não serem restabelecidos, devido à guerra na Ucrânia.

A empresa estatal russa Gazprom já reduziu significativamente os volumes de fornecimento através do gasoduto de 1.200 quilómetros entre a Rússia e o norte da Alemanha, citando atrasos nos trabalhos de reparação. Moscovo atribuiu os atrasos às sanções ocidentais, um argumento rejeitado pelo chanceler alemão, Olaf Scholz.

O gasoduto estava a ser utilizado apenas a 40% da sua capacidade, causando novos aumentos de preços no mercado do gás, de acordo com a Agência Federal Alemã de Redes.

O operador programou dez dias para verificar e reparar ou recalibrar o fornecimento de energia, os sistemas de proteção contra incêndio e gás e certas válvulas.

O trabalho de manutenção surge numa altura em que a Alemanha procura urgentemente reduzir a sua dependência do gás russo, enquanto enche os tanques de armazenamento para o inverno.