Entenda como funciona um microscópio clássico com a ajuda da Madeira Optics

Em primeiro lugar, importa frisar que, um microscópio clássico é composto por três partes principais, ou seja, a ótica, a iluminação e o mecanismo.

A parte ótica inclui oculares e lentes objetivas, a iluminação (ou fontes de iluminação), inclui um condensador e um diafragma e a parte mecânica inclui, tradicionalmente, todos os outros elementos, isto é, uma base, um nariz giratório, um sistema de focagem, entre outros. Todas estas peças permitem, no seu conjunto, explorar o mundo da biologia.

O que é um "diafragma de microscópio"?

A iluminação adequada é muito importante para as observações, bem como a qualidade ótica do microscópio. Luzes LED, lâmpadas de halogéneo, um espelho e diferentes fontes de iluminação podem ser utilizadas num microscópio. Cada uma tem vantagens e desvantagens.

A iluminação é dividida na parte superior, inferior ou combinada. A localização da iluminação influencia nas lâminas que se podem estudar sob um microscópio (transparente, semitransparente ou não-transparente).

Na parte onde é colocada uma lâmina de microscópio existe um diafragma de microscópio que pode ser em disco ou diafragma.

Um diafragma é concebido para regular a intensidade da iluminação, podendo ser utilizado também para regular a largura de um feixe ótico.

Um diafragma de disco é uma pequena placa com furos de diâmetro diferentes e é normalmente instalado em microscópios amadores.

Já um diafragma de íris consiste em muitas pétalas que podem ser utilizadas para alterar suavemente o diâmetro de um furo translúcido e é frequentemente utilizado em microscópios de nível profissional.

Oculares e lentes objetivas

As lentes oculares e objetivas são as peças mais populares do microscópio. No entanto, nem todos os microscópios permitem a troca destes acessórios. O esquema ótico forma uma imagem ampliada e quanto melhor e mais avançado for este esquema, mais nítida e clara será a imagem. Contudo, a mais alta qualidade ótica só é exigida em microscópios de nível profissional. A investigação amadora requer uma ótica de vidro padrão que proporcione uma ampliação de 500x-1000x. Por isso, a Madeira Optics aconselha a evitar lentes de plástico, já que a qualidade de imagem é frequentemente dececionante nestes tipos de microscópios.

Elementos mecânicos

Qualquer microscópio inclui elementos que permitem ao investigador controlar o foco, regular a posição de um espécime estudado e estabelecer a distância de trabalho de uma ferramenta ótica. São elementos mecânicos de um microscópio os mecanismos de focagem coaxial, a escala mecânica e os grampos de fase, os botões de ajuste e de focagem, entre outros.

