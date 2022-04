Sporting tenta reaproximar-se do FC Porto em duelo com o Tondela

O campeão nacional Sporting procura hoje reaproximar-se do líder FC Porto na deslocação ao aflito Tondela, enquanto o Benfica tenta regressar aos triunfos perante o Belenenses SAD, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sem João Palhinha e Nuno Santos, ambos castigados, e Feddal, lesionado, o Sporting, segundo classificado, vai tentar no terreno do 16.ª e antepenúltimo da prova colocar-se provisoriamente a três pontos do FC Porto, que só entra em campo no domingo frente ao Vitória de Guimarães, no Minho.

Num encontro que está agendado para as 20:30, os 'leões' vão ter pela frente um Tondela que ainda não perdeu desde a chegada do técnico Nuno Campos (uma vitória e um empate) e que precisa de pontuar para sair do lugar que está reservado ao 'play-off' de manutenção/promoção com o terceiro classificado da II Liga.

Antes, às 18:00, no Estádio do Luz, o Benfica vai tentar regressar às vitórias no campeonato depois do desaire com o Sporting de Braga (3-2) na última ronda, em pleno 'intervalo' da eliminatória com Liverpool, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Com dois desaires consecutivos (derrota com o Liverpool por 3-1), os 'encarnados' vão ter pela frente o Belenenses SAD, que desceu para último com a vitória do Moreirense na visita ao Gil Vicente (3-1) na abertura da jornada, mas que não perde há quatro jogos (um triunfo e três empates).

Na primeira volta, num encontro polémico, o duelo entre estas duas equipas terminou com a vitória do Benfica por 7-0, após ter sido suspenso aos 48 minutos, depois de os 'azuis' -- que entraram em campo com nove jogadores, dois deles guarda-redes, devido a um surto de coronavírus -- terem ficado sem o número mínimo regulamentar de atletas (sete).

Também hoje, o Paços de Ferreira recebe o Marítimo (15:30), num jogo que ambos os emblemas estão em lugares tranquilos no meio da tabela, e Boavista mede forças com o Arouca no Bessa.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 abr:

Gil Vicente - Moreirense, 1-3

- Sábado, 09 abr:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 15:30

Benfica -- Belenenses SAD, 18:00

Boavista -- Arouca, 18:00

Tondela -- Sporting, 20:30

- Domingo, 10 abr:

Santa Clara - Estoril Praia, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Portimonense -- Famalicão, 15:30

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00

Vizela - Sporting de Braga, 20:30