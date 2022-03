Trânsito relativamente tranquilo na Via Rápida

Bom dia. A manhã desta quinta-feira afigura-se tranquila na estrada, pelo menos no que à Via Rápida diz respeito, pelo que a principal via de acesso ao Funchal e para fora da capital está sem muitos impedimentos.

Já perto das 9 horas e passado o primeiro período de hora-de-ponta das manhãs, não se afigura grandes problemas, a menos que haja algum incidente que provoque congestionamento.

O mesmo não se passará na Estrada do Aeroporto, mais precisamente na zona do Centro de Inspecções, que há longo período de tempo tem apresentado um vermelho carregado, podendo ter ocorrido um acidente na zona, mas ainda por confirmar. É, portanto, uma estrada a evitar por esta hora.

De resto, num dia nublado mas sem sinais de chuva, os condutores têm as condições de estrada ideais para não cometer muitos erros e aplicar uma condução mais segura.