Costa felicita Augusto Santos Silva pela eleição como presidente do parlamento

O primeiro-ministro felicitou hoje o deputado socialista Augusto Santos Silva pela sua eleição como presidente da Assembleia da República, considerando que "a ação executiva será tanto melhor quanto melhor seja o seu escrutínio e nível de exigência".

"Felicito o professor Augusto Santos Silva pela sua eleição como Presidente da Assembleia da República. A ação executiva será tanto melhor quanto melhor seja o seu escrutínio e nível de exigência", escreveu António Costa numa mensagem que divulgou na sua conta na rede social Twitter.

O primeiro-ministro mostrou-se ainda certo de que, sob a presidência de Augusto Santos Silva, prosseguirão "as excelentes relações institucionais e pessoais, respeitando a autonomia própria de cada um dos órgãos de soberania", desejando-lhe as "maiores felicidades no desempenho das novas funções".

O deputado socialista Augusto Santos Silva foi hoje eleito presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura.

O ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros foi o candidato único ao cargo, indicado pelo Partido Socialista.

O regimento da Assembleia da República determina que o presidente do parlamento é eleito na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.

Após serem lidos os resultados da votação - em que participaram os 230 deputados -, o novo presidente do parlamento foi aplaudido de pé pela bancada do PS e por muitos deputados do PSD sentados, entre eles o líder do partido, Rui Rio.