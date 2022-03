Eriksen marca no regresso ao Parken Stadium após paragem cardiorrespiratória

O futebolista dinamarquês Christian Eriksen marcou hoje o terceiro golo do triunfo da Dinamarca sobre a Sérvia (3-0), no seu regresso ao Parken Stadium, em Copenhaga, onde sofreu uma paragem cardiorrespiratória há cerca de nove meses.

Depois de no sábado ter marcado no regresso à seleção, num particular nos Países Baixos, Eriksen, que hoje capitaneou a seleção nórdica, marcou o terceiro golo da partida, aos 57 minutos, num Parken Stadium repleto pela primeira vez num particular.

Com as duas equipas a prepararem o Mundial2022, Joakim Maehle (53 minutos) e Jesper Lindstrom (53) marcaram os outros dois golos da Dinamarca, que assim bateu a Sérvia, que ganhou o grupo de Portugal na qualificação

Também a preparar a presença no Qatar, a Suíça empatou em casa com o Kosovo a um golo, com os visitantes a adiantarem-se Milot Rashica, aos 52 minutos, mas, nove minutos depois, Jordan Lotomba empatou para os helvéticos.

Num encontro disputado no Qatar, a Croácia, igualmente apurada para o Mundial2022, derrotou a Bulgária, por 2-1, num encontro decidido na segunda metade do período final.

Depois de Duje Caleta-Car ter deixado os croatas em desvantagem numérica aos 63 minutos, os búlgaros adiantaram-se no marcador, aos 69 minutos, por Kiril Despodov.

Mesmo com 10 jogadores, a Croácia deu a volta ao marcador, com golos de Luka Modric (76 minutos), de grande penalidade, e Andrej Kramaric (80).