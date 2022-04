TSD mobilizados para ajudar Albuquerque a vencer eleições de 2023

O líder regional do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, apelou, esta manhã, em Machico, à mobilização dos Trabalhadores Social Democratas (TSD) para o ajudarem a vencer as eleições regionais do próximo ano.

“Hoje continuamos a ser um partido hegemónico na Região e temos de continuar a evitar os populismos e os radicalismos, à esquerda e à direita, sendo certo que a melhor forma de combater o populismo é garantir que o governo social-democrata, em interacção com todas as estruturas do partido, continue a trabalhar em harmonia e em estreita ligação”, disse no encerramento do VIII Congresso dos TSD, vincando que a estratégia até agora seguida será para reforçar, rumo aos próximos anos e de modo a garantir os objectivos políticos, o próximo dos quais será vencer as eleições regionais de 2023 e autárquicas de 2025.

Albuquerque lembrou as cinco vitórias consecutivas alcançadas desde 2019 e realçou a necessidade do partido estar preparado e mobilizado para este novo ciclo político, “que será muito difícil e que coloca à Madeira grandes desafios externos, nacionais e regionais”. Na sua avaliação, há um quadro de bipolarização política na Madeira, em que de um lado está o PSD e os seus aliados e do outro “a esquerda centralista, preconceituosa, subserviente a Lisboa, que nunca perdeu os complexos relativamente ao período em que a Madeira era uma colónia”.

O presidente dos TSD-Madeira, reeleito na reunião magna de Machico, comprometeu-se em ajudar o PSD a alcançar os seus objectivos políticos, designadamente no combate às injustiças sociais que subsistem. O dirigente reconheceu que há desafios a superar no mundo laboral, como as ameaças de quebra de rendimento da classe média, acusando o PS de ter transformado Portugal “no país dos salários mínimos”.