PS-M reuniu com a TáxisRAM

O presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Rui Caetano, esteve reunido, na tarde desta sexta-feira, com a direção da TáxisRAM – Associação de Táxis e outros Transportes terrestres da Madeira, com o objectivo de ouvir as preocupações destes profissionais.

O encontro serviu para esta associação representativa do sector apresentar as suas propostas, com vista à renovação da Convenção que regula esta actividade, que se encontra “desactualizada e desajustada da realidade”, tendo em conta que o prazo findou em Dezembro do ano passado.

O líder da bancada parlamentar socialista ouviu as reivindicações e propostas da TáxisRAM, considerando-as “importantes para um processo que conduza a uma maior dignificação e modernização da classe profissional.”