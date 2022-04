Madeira já enviou 30 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia

A Madeira já enviou cerca de 30 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Isabel Costa, com o pelouro Social, visitou hoje instalações da Logislink, na Cancela, onde contou com a participação de um grupo de jovens voluntários do Programa Escolhas no Bairro da Nogueira, Projecto '[email protected] – E86'.

Esta iniciativa surge na sequência do protocolo de cooperação estabelecido a 2 de Março entre o Município do Funchal, Associação dos Ucranianos na Madeira e aquela empresa do Grupo Sousa.

O principal objectivo é consciencializar os jovens para a prática de voluntariado e, ao mesmo tempo, sensibilizar para a 'Missão Ucrânia'.

Desde Março, a empresa do Grupo Sousa disponibiliza o contentor de transporte dos bens essenciais e respectivo transporte marítimo, a partir da Madeira para o terminal logístico da Logislink, em Alverca. A partir daí, a Associação dos Ucranianos em Portugal assegura o transporte dos bens recolhidos até ao território ucraniano.