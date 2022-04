Montenegro, Moreira da Silva e Rio participam na academia de formação política para mulheres

Os dois candidatos anunciados à liderança do PSD, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, e o ainda presidente do partido, Rui Rio, participam no sábado, em Gaia, na Academia de Formação Política para Mulheres do PSD.

A presidente da iniciativa e da estrutura Mulheres Social-Democratas (MSD), a deputada Lina Lopes, explicou à Lusa que a ideia será replicar um modelo que já aconteceu no final de 2017, em que os então dois candidatos à liderança - Pedro Santana Lopes e Rui Rio - apresentaram as suas ideias e responderam a perguntas das MSD.

No sábado à tarde, num painel sobre "Os valores da Social Democracia - A Liderança em Debate" o primeiro orador será o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, seguindo-se o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva.

Tal como em 2018, explicou Lina Lopes, os dois candidatos às diretas de 28 de maio farão uma intervenção e responderão depois a perguntas da assistência, que serão previamente coordenadas entre as participantes para serem iguais para ambos.

No programa da academia, segue-se um jantar-debate com o tema "Portugal o Presente e o Futuro" que terá como orador Rui Rio, presidente da Comissão Política Nacional até ao Congresso do início de julho.

Também em 2017, as MSD organizaram um jantar com o então presidente do partido, Pedro Passos Coelho, no mesmo dia do debate com os candidatos à liderança.

A academia de formação das mulheres do PSD, uma iniciativa conjunta do Instituto Francisco Sá Carneiro, do PSD e das MSD, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, vai decorrer entre sexta-feira e domingo e terá também entre os oradores o antigo ministro Ângelo Correia e o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

Na sexta-feira, depois da sessão de abertura com Lina Lopes, Wilhelm Hofmeister, diretor da Fundação Konrad Adenauer, e Maria da Graça Carvalho, presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro e eurodeputada, o jantar-conferência será dedicado ao tema "Geopolítica Europeia - O Presente e o Futuro" com o ex-ministro da Administração Interna e coordenador da área da Defesa do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Ângelo Correia.

No sábado de manhã, no painel "Concertação Social - Uma Visão para o século XXI" serão oradores Francisco Assis, Lucinda Dâmaso, presidente da UGT, e António Saraiva, presidente da CIP.

Painéis sobre a visão feminina da liderança autárquica, comunicação política ou a apresentação de um projeto sobre gestão de recursos humanos completam a sétima edição desta academia, que contará com cerca de 60 formandas e terminará no domingo com a entrega de diplomas pelo secretário-geral do PSD, José Silvano.