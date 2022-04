Sábado há jackpot de 14 milhões no Totoloto

No próximo sorteio do Totoloto, que tem lugar este sábado, estará em jogo um jackpot de 14.100 milhões de euros, uma vez que não houve vencedores do primeiro prémio na chave sorteada ontem.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve um apostador que ganhou o 2.º prémio, no valor de 23 mil euros; e 185 ganharam o terceiro prémio, no valor de 157 euros.

A chave sorteada era composta pelos números 7 - 15 - 21 - 23 - 35 e o Número da Sorte o 5.