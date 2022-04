PSI sobe 0,42% em linha com ganhos no resto da Europa

A bolsa de Lisboa terminou a sessão de hoje com uma subida no índice PSI de 0,42% para 5.886,34 pontos, em linha com os ganhos registados no resto da Europa.

Das 15 cotadas que integram este índice, 10 subiram, quatro desceram e uma permaneceu inalterada. A Navigator liderou as subidas e avançou 2,66% para 3,87 euros e o BCP destacou-se nas descidas ao perder 3,16% para 0,15 euros.

As principais bolsas europeias também subiram, com Milão a avançar 0,63%, Londres 0,53%, Paris 0,48%, Madrid 0,46% e Frankfurt 0,27%.