União Europeia fará "todo o possível" para que Kiev "ganhe a guerra"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assegurou hoje, numa visita a Kiev, que a União Europeia fará "tudo o que for possível" para que a Ucrânia "ganhe a guerra contra a Rússia".

"Não estão sós, estamos convosco e faremos tudo o que nos for possível para vos apoiar e fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra", declarou Michel numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Na sua primeira deslocação à capital ucraniana desde o início da invasão russa de 24 de fevereiro, o presidente do Conselho Europeu também assinalou que o Presidente russo Vladimir Putin "não conseguirá dividir" a UE.

"Não conseguirá nem destruir a soberania da Ucrânia, nem dividir a União Europeia", indicou ainda Michel sobre Putin, ao saudar a capacidade dos Vinte Sete para "tomar decisões em conjunto, por unanimidade", sobre as sanções contra a Rússia.

Nas suas declarações durante a conferência de imprensa comum, Zelensky frisou que a adesão da Ucrânia à UE "é uma prioridade".

"É uma prioridade para o nosso Estado, para a potência do nosso povo", afirmou Zelensky após o encontro com Michel.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.