VIALITORAL procede a melhoramentos da eficiência energética na VR1

A VIALITORAL tem em curso vários investimentos para melhorar a eficiência energética das suas instalações eléctricas na parte concessionada da via rápida (VR1) que liga a Ribeira Brava e Machico, com vista a minimizar o impacto ambiental.

De entre os investimentos constam, assim, a alteração para leds da iluminação da plena via da VR1 e também a substituição da iluminação dos túneis, bem como a instalação da unidade de autoprodução fotovoltoica, que já se encontra na sede da concessionária.

Com este investimento, de cerca de 800 mil euros de 100% capital próprio da empresa, a VIALITORAL pretende atingir os seguintes objectivos: reduzir o desperdício de energia em iluminação através de novas tecnologias, reduzir a poluição luminosa ecológica e aumentar a produção de energia renovável para autoconsumo.

“Através dos nossos cálculos e emissões, com este investimento vai existir menos 600 toneladas de emissões de CO2 por ano, o que seria o equivalente a ter-se uma floresta com cerca de 140 mil árvores. Portanto, o consumo de energia global da Via Litoral reduz em cerca de 20% e de instalação em instalação está na ordem dos 60%”, afirmou Jorge Pereira, director-geral da VIALITORAL.

Depois de estar concluída a alteração da iluminação das leds em plena via, a empresa vai iniciar em breve a instalação de leds no Túnel do Jardim Botânico e, até ao verão, também tem em vista a conclusão da alteração das leds na galeria sul do Túnel da Ribeira Brava.

Por sua vez, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, para além de destacar o investimento realizado pela concessionária, também revelou que estão a decorrer melhoramentos nas estradas regionais que não se encontram concessionadas.

“No passado foi feito um investimento de cerca de 600 mil euros na substituição das lâmpadas de vapor-sódio para luminárias led. Na semana passada, também adjudicamos um procedimento, de cerca de um milhão de euros de investimento, que permitirá a eficiência energética em alguns troços de via, nomeadamente de Machico para o Caniçal, da Cancela para a Camacha e nos túneis do Curral das Freiras, Paúl do Mar e Jardim do Mar”, explicou o governante, considerando que é neste “esforço conjunto” que a Região vai conseguir os seus objectivos, no que diz respeito à transição energética. “Até 2030 temos o compromisso de produzir energia eléctrica através de fontes renováveis na ordem dos 60%, portanto é nisso que iremos trabalhar, actuando na eficiência energética dos equipamentos, Infraestruturas e edifícios e também incentivando as unidades de produção de autoconsumo e também com muitos investimentos da Empresa de Electricidade que irá permitir um encaixe de mais energias renováveis”, destacou.