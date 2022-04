Embargo energético à Rússia provocaria recessão na Alemanha

O Bundesbank, banco central alemão, estima que um embargo energético à Rússia reduziria o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha este ano em quase 2% e empurraria a economia para uma recessão.

No boletim de abril, publicado hoje, o Bundesbank afirma que o aumento dos preços das mercadorias devido a um embargo energético teria um efeito mais forte nos próximos anos e empurraria a economia para uma recessão.

Um embargo total à energia russa levaria a uma racionalização da utilização de energia por parte das empresas alemãs devido a preços mais elevados e ajustamentos de produção, de acordo com os economistas do Bundesbank.

"Uma queda acentuada no abastecimento energético russo reduz a utilização de gás natural, carvão e petróleo nos setores que utilizam estas fontes de energia em 40% este ano, a partir do segundo trimestre", de acordo com o Bundesbank.

Em 2020, o primeiro ano da pandemia da covid-19, a economia alemã contraiu-se 4,6% e em 2021 cresceu 2,9%.

O Bundesbank observa que a economia alemã poderá estagnar no primeiro trimestre de 2022, devido a problemas nas exportações, nas cadeias de abastecimento e no aumento acentuado dos preços da energia.

"A escala das consequências macroeconómicas da guerra na Ucrânia é, contudo, agora como antes, muito incerta e depende do que acontecer", acrescentam os economistas do Bundesbank.

É evidente que a subida dos preços e o aumento da incerteza pesarão no consumo.

As empresas industriais e de construção serão particularmente atingidas.

A produção automóvel já caiu drasticamente em março devido a estrangulamentos no fornecimento de produtos.

Antes do início da guerra na Ucrânia, os estrangulamentos no fornecimento à indústria tinham sido um pouco reduzidos, razão pela qual a produção aumentou em janeiro e fevereiro nos setores industrial e da construção, em comparação com os últimos meses de 2021.