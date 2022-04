Furtou baterias e abandonou carro furtado no Livramento

O carro de transporte de mercadorias que tinha sido furtado na tarde desta quinta-feira na Fundoa, junto ao Estaleiro do Daniel, foi encontrado ao início da noite de ontem.

A alerta foi dado por um popular que viu o veículo parado no Impasse das Lajes, no Livramento, com a chave no interior.

Segundo o proprietário, o ladrão tinha furtado as baterias do Isuzo e danificou o pára-choques.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.