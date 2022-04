João Sousa afastado na primeira ronda do Estoril Open

O tenista português João Sousa, campeão em 2018, foi hoje eliminado na primeira ronda de singulares do Estoril Open, ao perder com o argentino Sebastián Báez, em dois 'sets'.

No Clube de Ténis do Estoril, o 59.º tenista do 'ranking' ATP confirmou o favoritismo diante do número um português e 83.º jogador mundial, impondo-se com os parciais de 6-1 e 6-3, em apenas uma hora e cinco minutos.

João Sousa, que recebeu um 'wild card' da organização para disputar o quadro principal de singulares, continua em prova em pares, ao lado do uruguaio Pablo Cuevas, depois de, na segunda-feira, a dupla ter afastado os segundos cabeças de série, os australianos Matthew Ebden e Max Purcell.