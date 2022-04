‘Casa cheia’ na apresentação do livro do olímpico João Rodrigues

Foi um auditório do Museu Casa da Luz totalmente cheio que foi apresentado esta tarde o livro “Oito – Os Jogos Olímpicos por dentro” da autoria do velejador madeirense João Rodrigues.

Depois da apresentação em sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), no passado dia 29 de Março, a ‘obra’ tinha agora que ser apresentada na terra que viu nascer o atleta português com mais presenças olímpicas.

Numa sala cheia de amigos, familiares, convidados, entidades públicas, entre outro, todos fizeram questão de aplaudir não só a ‘obra’ que é contada, ao longo de 210 páginas as histórias dos bastidores vividas por João Rodrigues nos Jogos de Tóquio, mas o João como ser humano e como exemplo a seguir.

A jornalista Cristina Costa e Silva teve as ‘honras’ de fazer a apresentação do livro, para depois João chegar-se junto ao ‘púlpito’ para agradecer por “mais de mil vezes” tudo aquilo que a vida lhe permitiu e que quis agarrar até aos dias de hoje. Entre os “muitos obrigados” que fez questão de retribuir, João Rodrigues recordou as suas décadas de velejador, e acabou por não se conter nas lágrimas, recordando os momentos de várias olimpíadas, vividas como velejadores e as histórias de ‘Tóquio’ que viveu e escreveu com intensidade dando origem ao livro ‘Oito’.

José Manuel Constantino, presidente do COP fez questão de marcar presença na apresentação de hoje, e enalteceu “a carreira desportiva construída por João Rodrigues, sendo o atleta português mais olímpico de sempre”.

"Mas para além de tudo isto está um homem. Para além das conquistas olímpicas, europeias e mundiais e que é reconhecido por todos nós está a pessoa que é o João. E é nesta circunstância que gostaria de destacar. Um rapaz simples, um homem com leituras, uma pessoa que consegue transmitir através da escrita, aquilo que são as suas histórias, as suas vivências”, começou por adiantar João Manuel Constantino, para depois enaltecer o homem e o atleta como o orgulho para Portugal.

“O João pode ser apresentado como um exemplo. Um exemplo que orgulha seguramente os seus pais, os seus amigos, a sua Região e os madeirenses, mas orgulha sobretudo Portugal. O João não é apenas mais um grande atleta, mas sim um atleta diferente. Um atleta que é inspirador para todos aqueles que querem encontrar no desporto uma forma de valorização na condição social e humana. O João é uma referência para as novas gerações”, acrescentou José Manuel Constantino, para depois concluir afirmando que “quem deve estar agradecido ao João é Portugal”.

Por último o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque enalteceu o atleta e o ser humano, João Rodrigues.

“O João é um exemplo cívico, um exemplo de grande desportista, mas assim de tudo como um exemplo de um ser humano humilde e que constituí, para a nova geração, um paradigma a ser seguido.”

“Mas, o João constitui, para mim, algo muito mais importante que é a circunstância de ter rompido, como o Paulo Camacho o fez, uma barreira. Essa barreira da ultraperiferia física de Portugal”, colocando a bandeira da Madeira nos Jogos Olímpicos.

“A Região continua a contar contigo, e é por isso, que o João é director regional da Juventude. Queria agradecer o importante contributo que o João tem dado para valorizar este património único e singular que temos, que é o mar, e as nossas reservas. Continua a ser um orgulho contar com a tua colaboração no Governo da Madeira”, concluiu Miguel Albuquerque.