O aumento da venda de casas no último ano, provocou uma descida de 5% no 'stock' do parque habitacional disponível à venda na Madeira no primeiro trimestre de 2022, face ao que estava disponível no mesmo período de 2021, segundo um estudo do idealista.

No Funchal, a redução foi de 3%.

A nível nacional, a oferta de casas à venda diminuiu 13% durante o mesmo período.